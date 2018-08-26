«Партия пенсионеров» обжаловала свое снятие с выборов в гордуму Екатеринбурга

15:45 | 29.08.2018

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» обжаловала в Свердловском облсуде решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о снятии списка партии с выборов в гордуму уральской столицы.



Напомним, что 24 августа Ленинский районный суд снял партию с выборов. Основанием послужило то, что назначение на пост главы регионального отделения депутата Евгения Зяблицева было признано центральным советом партии незаконным, а соответственно, все принятые им решения, в том числе выдвижение списка на выборы, также являются незаконными.