Свердловчанам обещают ночные заморозки до -4 градусов

15:19 | 29.08.2018

photocentra.ru

В Свердловской области ожидаются ночные заморозки. По информации синоптиков, в ночь на пятницу, 31 августа, местами в регионе будет до -2 градусов. Днем температура поднимется до 13–18 градусов. Преимущественно без осадков.



В ночь на 1 сентября в Свердловской области ожидается 0…+5 градусов, в горах и низинах до -4 градусов. Днем воздух прогреется до 15–20 градусов.



ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.