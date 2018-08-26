Трое человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на Урале

14:55 | 29.08.2018

avdet.org

Вчера днем, около 14:30, произошло ДТП в селе Камышево Белоярского района.



По предварительной информации УГИБДД по Свердловской области, водитель мотоцикла «Урал» - 18-летняя девушка – не справилась с управлением. Мотоцикл съехал в кювет и врезался в металлический забор.



В аварии пострадали три человека: сама девушка, которая получила закрытый перелом левого плеча, а также ее несовершеннолетние брат и сестра. У мальчика 2010 года рождения диагностировали сотрясение головного мозга, перелом трех ребер, пневмоторакс. Он находится в реанимационном отделении Белоярской больницы. Девочка 2008 года рождения отделалась ссадинами и ушибами.



Отметим, что мотоцикл не был зарегистрирован. Девушка поехала в магазин и взяла с собой брата и сестру.

