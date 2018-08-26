В Сухом Логу после вмешательства прокуратуры начали выплачивать зарплату работникам ЗАО «Уральская бумага»

14:28 | 29.08.2018

udm-info.ru

В Сухом Логу прокуратура добивается погашения долгов по зарплате перед работниками ЗАО «Уральская бумага».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с июня по август 2018 года перед 66 работниками образовалась задолженность — более 1,5 млн рублей. При этом предприятие прекратило деятельность в июне.



Отмечается, что генеральный директор предприятия препятствовал проведению надзорных мероприятий, сообщив, что документы были уничтожены в результате пожара. В отношении него возбуждены административные дела.



После вмешательства прокуратуры работникам начали выплачивать зарплату. На данный момент погашена задолженность в размере более 1,1 млн рублей.