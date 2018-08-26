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13:59 | 29.08.2018

пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте

Путин назначил нового руководителя Уральского следственного управления на транспорте

Вчера, 28 августа, президент России Владимир Путин назначил нового руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Им стал генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников.

Петр Решетников родился в 1969 году в Свердловской области. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1993 года работал в органах прокуратуры. В 2007 году занял должность первого заместителя руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В 2014 году был назначен руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

Уральское следственное управление на транспорте Петр Решетников будет возглавлять в течение пяти лет.

© «Вечерние Ведомости»

 


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