13:59 | 29.08.2018

пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте

Вчера, 28 августа, президент России Владимир Путин назначил нового руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Им стал генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников.



Петр Решетников родился в 1969 году в Свердловской области. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1993 года работал в органах прокуратуры. В 2007 году занял должность первого заместителя руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В 2014 году был назначен руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.



Уральское следственное управление на транспорте Петр Решетников будет возглавлять в течение пяти лет.