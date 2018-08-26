Следственные органы просят жителей опознать лиц, напавших на Дмитрия Полянина

Следственные органы обращаются к жителям с просьбой опознать лиц, совершивших нападение на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина в Екатеринбурге.Нападение произошло 12 апреля этого года около 19:30 у дома по адресу улица Толмачева, 13. Двое мужчин ударили Дмитрия Полянина арматурой. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра.Один из злоумышленников был одет в серую куртку с капюшоном, жилет желто-синего цвета, синие джинсы, второй — в куртку темно-синего цвета с капюшоном, серые спортивные штаны и черные кроссовки.Тех, кто опознает данных лиц, просят обращаться в следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области (улица Челюскинцев, 64а), к старшему следователю отдела Кузьменко Владлену Вадимовичу (8-982-654-03-63), либо в отдел уголовного розыска УМВД России по городу Екатеринбургу: 8 (343) 294-13-62. Конфиденциальность гарантируется.Ранее уголовное дело было переквалифицировано со ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») на ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), хотя, по мнению главреда, нападение может быть связано с опубликованным в издании материалом о «коммунальных войнах».