Новости дня
13:41 | 29.08.2018
пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Следственные органы просят жителей опознать лиц, напавших на Дмитрия Полянина
Нападение произошло 12 апреля этого года около 19:30 у дома по адресу улица Толмачева, 13. Двое мужчин ударили Дмитрия Полянина арматурой. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра.
Один из злоумышленников был одет в серую куртку с капюшоном, жилет желто-синего цвета, синие джинсы, второй — в куртку темно-синего цвета с капюшоном, серые спортивные штаны и черные кроссовки.
Тех, кто опознает данных лиц, просят обращаться в следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области (улица Челюскинцев, 64а), к старшему следователю отдела Кузьменко Владлену Вадимовичу (8-982-654-03-63), либо в отдел уголовного розыска УМВД России по городу Екатеринбургу: 8 (343) 294-13-62. Конфиденциальность гарантируется.
Ранее уголовное дело было переквалифицировано со ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») на ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), хотя, по мнению главреда, нападение может быть связано с опубликованным в издании материалом о «коммунальных войнах».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:47 | 29.08.2018
Пермские парки приглашают отпраздновать День знаний
16:55 | 29.08.2018
В Прикамье завершены работы на дополнительном дорожном объекте
16:50 | 29.08.2018
В Перми открылся третий офис «КРЦ-Прикамье»
16:45 | 29.08.2018
Одиннадцать пермских автобусов поменяют расписание
16:37 | 29.08.2018
На пермской набережной отметят начало учебного года
16:34 | 29.08.2018
Житель Камышлова выплатит полмиллиона рублей за перевозку немаркированной алкогольной продукции
16:22 | 29.08.2018
В России актуализируют программу развития угольной промышленности
16:12 | 29.08.2018
В Перми на три дня закрыто движение по перекрестку Уральской и Землячки
16:07 | 29.08.2018
Пермяков приглашают на «Музыкальные гонки»
15:57 | 29.08.2018
Екатеринбуржцев просят размещать в соцсетях фотографии своего урожая
15:19 | 29.08.2018
Свердловчанам обещают ночные заморозки до -4 градусов
14:55 | 29.08.2018
Трое человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на Урале
14:40 | 29.08.2018
Посещать обновленные дома культуры в Прикамье смогут порядка 300 тысяч человек в год
14:30 | 29.08.2018
Спорткомплекс в Коркино откроют известные спортсмены
14:29 | 29.08.2018
В этом году в Прикамье пройдет более 1200 ярмарок
14:28 | 29.08.2018
В Сухом Логу после вмешательства прокуратуры начали выплачивать зарплату работникам ЗАО «Уральская бумага»
13:59 | 29.08.2018
Путин назначил нового руководителя Уральского следственного управления на транспорте
13:14 | 29.08.2018
В доме на Сибирском тракте задержали наркоторговцев-трансвеститов
13:00 | 29.08.2018
В поселке Увельском обновился киноклуб
12:04 | 29.08.2018
Пермские ЗАГСы меняют график
11:23 | 29.08.2018
Стартовало досрочное голосование на выборах в гордуму Екатеринбурга
10:50 | 29.08.2018
В свердловских школах выявлено 945 нарушений пожарной безопасности
10:32 | 29.08.2018
В Нижнем Тагиле проходит международный шахматный турнир
10:18 | 29.08.2018
Электричка насмерть сбила мужчину в Екатеринбурге
09:58 | 29.08.2018
В Каменске-Уральском у должника арестовали автомобиль
09:31 | 29.08.2018
В Свердловской области создан педагогический кластер
22:30 | 28.08.2018
Назначен новый замначальника ГУ МВД России по Свердловской области
21:57 | 28.08.2018
Евгений Куйвашев дал старт подготовке проекта бюджета на 2019 год
20:55 | 28.08.2018
Уральцу грозит до семи лет за посылку со стероидами из Белоруссии
18:35 | 28.08.2018
В воскресенье в Перми состоится «Ярмарка спорта»
18:24 | 28.08.2018
В свердловских школах выявлено более 170 нарушений
17:51 | 28.08.2018
Губернатор Пермского края поручил главам муниципалитетов держать состояние теплосетей на личном контроле
17:45 | 28.08.2018
Владимир Бурматов подвел итоги СПГ-форума
17:43 | 28.08.2018
В пяти поселениях Пермского края отремонтированы наружные сети водопроводов по инициативе граждан
17:43 | 28.08.2018
В Первоуральске открылась студия анимации
17:19 | 28.08.2018
В Перми прошло более двух тысяч консультаций по вывескам
17:05 | 28.08.2018
Как раскрутить Instagram аккаунт без привлечения специалистов?
16:45 | 28.08.2018
В Прикамье расширяется перечень мер социальной поддержки инвалидов
16:33 | 28.08.2018
Юрий Чайка приедет в Екатеринбург на празднование столетия УрГЮУ
15:55 | 28.08.2018
В Красноуфимске директора МУПа осудили за присвоение 200 тысяч рублей
15:54 | 28.08.2018
Парк Горького приглашает отметить День знаний