В доме на Сибирском тракте задержали наркоторговцев-трансвеститов

В Екатеринбурге в ходе проведения проверочной закупки арестованы наркоторговцы-трансвеститы. Об этом сообщил первый вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.Ранее в фонд пришел молодой человек, который сообщил о некоем Василии, который работает аниматором в клубах, а в свободное время торгует наркотиками. Тогда было решено провести проверочную закупку.«Подъехали на адрес и стали выжидать. В назначенное время открылась дверь подъезда, но оттуда никто не вышел. Оставаясь внутри, барыга передал наркотики закупщику, а взамен взял 5 тысяч рублей. После получения условного сигнала сотрудники ГНК ОП № 12 ОНК УМВД РФ и добровольцы фонда “Город без наркотиков” распахнули дверь подъезда, на пороге которого, в женском обличье, стоял абсолютно недоумевающий Василий», — рассказывает Тимофей Жуков.При обыске в жилом доме на Сибирском тракте сотрудники фонда совместно с полицией обнаружили еще двух мужчин, переодетых в женскую одежду, а также расфасованные наркотические вещества в большом количестве.«Ночью с 17 на 18 августа сотрудниками городского отдела по контролю за оборотом наркотиков и коллегами из отдела полиции № 12 по адресу Сибирский тракт, 39а, был задержан гражданин 1991 года рождения по подозрению в сбыте 2 граммов наркотического вещества. При осмотре жилища задержанного полицейские обнаружили еще около 30 грамм подозрительного вещества. Последующее исследование подтвердило, что изъятое является наркотическим средством — мефедроном. В отношении подозреваемого следственным подразделением отдела полиции № 7 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации. На время следствия гражданин помещен под стражу», — прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.