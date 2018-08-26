Финансирование госпрограмм Свердловской области выросло на 9,3 млрд рублей

12:30 | 29.08.2018

wallhere.com

По итогам первого полугодия объем финансирования государственных программ в Свердловской области составил 120,9 млрд рублей — это на 9,3 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Больше всего средств было направлено на такие программы, как «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (32,6 млрд рублей), «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (28,6 млрд), «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (22,9 млрд), «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года» (11,6 млрд), «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (6,4 млрд).



Всего в 2018 году на финансирование госпрограмм Среднего Урала планируют направить 294,9 млрд рублей — на 17,1 млрд больше, чем в прошлом году.