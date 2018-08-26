В Серове перевернулся болотоход. 11-летний мальчик получил смертельные травмы

12:00 | 29.08.2018

ГИБДД Серова

Вчера, 28 августа, в Серове погиб 11-летний мальчик, сообщает «Глобус».



Ребенок ехал вместе с отцом на болотоходе. Водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось, прижав кузовом находившегося в нем мальчика.



Ребенок получил множественные травмы и скончался в больнице.