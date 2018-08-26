В Екатеринбурге перенесено заседание по отбору кандидатов на пост главы города

11:36 | 29.08.2018

В Екатеринбурге на 5 сентября перенесено заседание конкурсной комиссии по выборам главы города. Ранее планировалось, что сегодня комиссия сформирует список кандидатов, который будет представлен новому, седьмому созыву екатеринбургской думы.



Как сообщил глава комиссии Валерий Чайников, одной из причин переноса финального заседания стало то, что один из кандидатов - начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин – подал в комиссию дополнительные документы, которые необходимо рассмотреть.



Кроме того, комиссия должна ознакомиться с жалобой одного из кандидатов Ларисы Ладушкиной. Она недовольна тем, как с ней проводилось собеседование.



Напомним, что с 1 по 3 августа конкурсная комиссия провела собеседования с 18 претендентами. Еще один, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, не явился на собеседование, так как был в отпуске.