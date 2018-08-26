В свердловских школах выявлено 945 нарушений пожарной безопасности

10:50 | 29.08.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Межведомственные комиссии с участием представителей государственного пожарного надзора выявили в школах Свердловской области 945 нарушений требований пожарной безопасности.



«Выявлялись факты несоблюдения правил пожарной безопасности в организации путей эвакуации, работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения, наличии источников противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



По итогам проверок 177 юридических и должностных лиц привлечены к административной ответственности. Отмечается, что основная масса нарушений уже устранена.