В Нижнем Тагиле проходит международный шахматный турнир

В Нижнем Тагиле стартовал XIII международный шахматный мемориал почетного президента Нижнетагильской шахматной федерации Е.Г. Зудова. В соревнованиях принимают участие 38 шахматистов, в том числе три гроссмейстера: Сергей Юдин из Новосибирска, Сергей Искусных из Тюменской области и Максим Луговской из Краснодарского края.«Стало доброй традицией, что за шахматной доской в Нижнем Тагиле встречаются иностранные и российские шахматисты. Отрадно, что с каждым годом расширяется международная география турнира. За время проведения с 2005 года двенадцати мемориалов в них принимали участие шахматисты из Италии, Грузии, Армении, Казахстана и Украины», — отметил замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров.Победители станут известны 6 сентября.