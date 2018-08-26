Электричка насмерть сбила мужчину в Екатеринбурге

10:18 | 29.08.2018

news-russia.info

В Екатеринбурге мужчина попал под колеса электрички. Это произошло накануне, около 17:30, в районе остановочного пункта ВИЗ.



По предварительной информации, мужчина 1984 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути, споткнулся, упал и попал под колеса электропоезда. От полученных травм он скончался на месте.



Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте, по данному факту проводится проверка.