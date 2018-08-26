В Каменске-Уральском у должника арестовали автомобиль

09:58 | 29.08.2018

samara-news.net

Житель Каменска-Уральского задолжал 541 тыс. руб. перед кредитной организацией, а также по налогам и ЖКХ.



Так как должник не спешил с выплатой, ему ограничили выезд за границу и запретили регистрационные действия в отношении автомобиля.



Тем не менее мужчина продолжал тянуть с выплатой долгов. Тогда судебные приставы приняли решение об аресте транспортного средства — автомобиля Chevrolet Epica, принадлежащего должнику.



«В настоящий момент автомобиль передан на оценку специализированной организации. Автотранспортное средство передано на реализацию в Росимущество, полученные от реализации денежные средства будут перечислены взыскателям», — сообщили в пресс-службе УФССП по региону.