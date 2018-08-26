09:31 | 29.08.2018

gov.spb.ru

В Свердловской области создан педагогический кластер для непрерывной подготовки учительских кадров. В его состав вошли учреждения, имеющие лицензию на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических кадров: УрГПУ, РГППУ, УрФУ, Гуманитарный университет, Институт развития образования и Свердловский областной педагогический колледж.



«У каждого вуза, вошедшего в кластер, — своя миссия, каждый имеет свою специфику. И наша задача — объединить весь имеющийся потенциал в одну систему. Мы сегодня впервые выстраиваем генеральную линию, которая обеспечит высококачественную подготовку и переподготовку педагогов», — отметил министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.



Кроме того, в числе задач кластера — профориентация школьников, а также информационная и методическая поддержка студентов педагогических вузов.