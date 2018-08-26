На Урале сотрудника полиции будут судить за продажу государственной награды

09:10 | 29.08.2018

пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте

На Урале перед судом предстанет 28-летний бывший помощник оперативного дежурного дежурной части одного из отделов полиции. Его обвиняют в сбыте государственной награды СССР.



Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте, по версии следствия, 9 апреля обвиняемый, находясь на территории железнодорожного вокзала станции Нижний Тагил, продал государственную награду СССР — юбилейную медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



Преступление было пресечено сотрудниками транспортной полиции. Сейчас уголовное дело передано в суд.