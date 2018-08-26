Назначен новый замначальника ГУ МВД России по Свердловской области

22:30 | 28.08.2018

regnum.ru

Сегодня президент РФ Владимир Путин назначил нового заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области — начальника полиции. Им стал полковник полиции Александр Постовалов, ранее занимавший аналогичную должность в Курганской области.



Александр Постовалов родился в Кургане в 1966 году. В органах служит с 1987 года. С 2016 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по Курганской области – начальника полиции.