Уральцу грозит до семи лет за посылку со стероидами из Белоруссии

20:55 | 28.08.2018

vd-tv.ru

В Екатеринбурге при получении посылки из Белоруссии задержали мужчину. В почтовом отправлении оказались запрещенные к ввозу в Россию препараты — 200 таблеток «Становера» и ампула с жидкостью «Testropol-100».



Согласно заключению эксперта, таблетки содержат сильнодействующее вещество «станозолол».



«Таблетки со станозололом являются анаболическим стероидным препаратом и в большом спорте отнесены к допингу. Однако бодибилдеры и тяжелоатлеты зачастую прибегают к таким препаратам для наращивания мышечной массы», — говорится в сообщении пресс-службы Уральского таможенного управления.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.