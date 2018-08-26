В свердловских школах выявлено более 170 нарушений

18:24 | 28.08.2018

sputnik.by

Свердловская прокуратура представила первые результаты проверки школ в рамках подготовки к учебному году.



Как сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич, на данный момент в регионе выявлено более 170 нарушений, возбуждено 21 дело об административных правонарушениях, в суды направлено 21 исковое заявление.



Так, Мугайская общеобразовательная школа (Алапаевский городской округ) не оборудована системой видеонаблюдения, в школах № 3, 4, 5 города Богдановича из-за недостаточного финансирования не полностью укомплектованы медицинские кабинеты, у школы № 2 Пригородного района нет водителя автобуса, в школе № 6 Пригородного района отсутствует лицо, ответственное за техническое состояние автобуса, и многие другие нарушения.



Сейчас проверки продолжаются. К ним привлечены специалисты Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Госавтоинспекции и других государственных органов.