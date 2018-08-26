В Первоуральске открылась студия анимации

17:43 | 28.08.2018

В Первоуральске, на площадке Инновационного культурного центра, при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева открылась студия анимации. Ее руководителем стал заслуженный художник РФ Сергей Айнутдинов.



Студия оборудована всем необходимым для создания анимационных фильмов: здесь установлены просветные столы для создания рисованных лент и мощные компьютеры, есть студия звукозаписи, студия motion capture, видеомонтажный комплекс и многое другое.



Отмечается, что подобные студии в России есть только в Москве.



«Искренне поздравляю всех с открытием первой очереди студии анимации. Нам предстоит профинансировать вторую очередь студии. Надеюсь, что этот проект «выстрелит», - сказал на церемонии открытия заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.