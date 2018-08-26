На екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа завели новое уголовное дело

17:18 | 28.08.2018

letanovosti.ru

Осужденному екатеринбургскому бизнесмену Виталию Сиволапу предъявлено новое обвинение. На этот раз – в мошенничестве при продаже квартиры. Сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.



Напомним, что в декабре 2017 года Свердловский областной суд приговорил Сиволапа к 15 годам 1 месяцу строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.



Установлено, что 5 октября 2016 года бизнесмен находился на уровне шестого этажа в одном из домов на улице Шварца и бросил в голову судебного пристава бутылку из-под виски. Судебный пристав получил открытую проникающую черепно-мозговую травму и скончался 20 марта 2017 года.



Также Виталия Сиволапа признали виновным в уклонении от погашения кредиторской задолженности.