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17:05 | 28.08.2018
Как раскрутить Instagram аккаунт без привлечения специалистов?
Красивое оформление аккаунта в Instagram
Как показывает практика, наибольшего успеха добиваются те пользователи социальной сети, которые прилагают усилия для создания красивых аккаунтов в Instagram. Если профиль пользователя эстетично привлекателен, то он неизбежно будет иметь много подписчиков, армия которых будет постоянно расти. Но как создать красиво оформленный аккаунт? Прежде всего, для этого необходимо регулярно размещать новые красивые картинки и фотографии по профильной теме. Источник графики - depositphotos.com – предлагает огромный ассортимент эстетичных и оригинальных изображений в высоком качестве, которые можно скачивать бесплатно или за символическую плату. Здесь можно пополнять коллекцию картинок и фотографий для визуального оформления аккаунта в Instagram. Каталог сайта содержит миллионы стоковых изображений от лучших авторов со всего мира. Это уникальные картинки и фото на любые тематики, с разнообразными необычными сюжетами, нестандартными композиционными и цветовыми решениями.
Согласованность и единый стиль аккаунта
Аккаунты пользователей в Instagram привлекают внимание целевой аудитории только при условии создания единого, последовательного стиля. Этого можно добиться, выбрав определённое направление в области стилистического оформления профиля в социальной сети. Необходимо не просто заполнять аккаунт красивыми картинками высокого качества, а подбирать изображения, оформленные в едином стиле. Это позволит сделать аккаунт в Instagram узнаваемым. Подобрать фотографии и картинки на определённую профильную тему, оформленные в едином стиле, поможет сервис стоковой фотографии depositphotos, который на сегодняшний день может предложить самый богатый выбор статической графики по демократичным ценам. Здесь можно выбирать не только картинки, но и размеры и разрешения в соответствии со своими потребностями. В зависимости от выбранного разрешения изменится и цена. Так, более качественные снимки с профессиональным высоким разрешением будут стоить несколько дороже тех же изображений меньшего размера.
© «Вечерние Ведомости»
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