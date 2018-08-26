Юрий Чайка приедет в Екатеринбург на празднование столетия УрГЮУ

16:33 | 28.08.2018

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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка примет участие в праздновании 100-летия Уральского государственного юридического университета. В программе празднования говорится, что 15 сентября с 10:50 до 12:30 он встретится с членами Ученого совета и студентами вуза.



Также 15 сентября состоятся международный турнир по армрестлингу, легкоатлетическая эстафета и губернаторский прием. Праздновать юбилей вуз будет с 11 по 16 сентября.



Отметим, что Юрий Чайка является выпускником Свердловского юридического института (ныне УрГЮУ).