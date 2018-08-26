В Красноуфимске директора МУПа осудили за присвоение 200 тысяч рублей

В Красноуфимске директор МУП «Горкомхоз» осужден на два года в колонии общего режима за присвоение денежных средств.Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в период с января по декабрь 2012 года директор предприятия, заключая договоры от имени третьих лиц и указывая в документах недостоверные сведения о якобы повышенных тарифах, похитил средства МУПа — порядка 200 тысяч рублей.«Несмотря на то, что чиновник свою вину в совершении преступления так и не признал, следствию СКР удалось собрать доказательственную базу, достаточную для предъявления соответствующего обвинения. В ходе расследования допрошено порядка 40 свидетелей, проведены обыски по месту работы как чиновника, так и третьего лица (коммерсанта), с которым заключались договоры», — рассказали в пресс-службе.