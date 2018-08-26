В Екатеринбурге за 14,6 млн рублей отремонтируют участок улицы 8 Марта

15:30 | 28.08.2018

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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт участка улицы 8 Марта от дома № 104 до переулка Банного. В список работ входят ремонт дорожного покрытия, обустройство остановок общественного транспорта «Фрунзе», установка светофоров и другое.



Работы должны быть выполнены до 14 декабря. Начальная цена контракта — 14,6 млн рублей.