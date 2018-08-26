Куйвашев обратится к властям Воркуты с просьбой установить в городе «Маску скорби» Эрнста Неизвестного

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио губернатора Магаданской области Сергей Носов обратятся к властям республики Коми и Воркуты с просьбой воплотить замысел скульптура Эрнста Неизвестного и установить в городе третью «Маску скорби». Две другие находятся в Екатеринбурге и Магадане.Напомним, что по задумке Эрнста Неизвестного, три «маски» (в Екатеринбурге, Воркуте и Магадане) объединятся в «Треугольник скорби», посвященный памяти жертв политических репрессий1930-1950-х годов.Сегодня Евгений Куйвашев находится с визитом в Магаданской области, где вместе с Сергеем Носовым он возложил цветы к «Маске скорби». Памятник расположен на сопке Крутой, где в сталинские времена находилась «Транзитка» - перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по колымским лагерям.