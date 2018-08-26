Мобильный оператор Tele2 раньше срока отменил роуминг

14:42 | 28.08.2018

golosagorodov.info

Мобильный оператор Tele2 отменяет внутрисетевой роуминг, опережая установленный срок 31 августа, сообщает пресс-служба компании.



Компания изменила тарификацию на оставшихся 4 % тарифных планов. Теперь на всех тарифах входящие вызовы в поездках по России являются бесплатными. В своем регионе действуют условия домашнего.



Еще до этого компания отменила роуминг для большинства тарифных планов.