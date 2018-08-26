Мэрия уральской столицы выделила 1,5 млн рублей садоводческим товариществам

14:15 | 28.08.2018

domosedy.com

Администрация Екатеринбурга выделила девяти садоводческим товариществам субсидию – 1,5 млн рублей. Средства потратят на ремонт и реконструкцию линий электропередач, а также на проведение противопожарных мероприятий.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, на территории Екатеринбурга находится более 600 садоводческих некоммерческих товарищества. 15% жителей (236 тысяч человек) имеют свои сады и огороды.