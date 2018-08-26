В Нижнем Тагиле предприниматель похитил деньги, предназначенные для установки надгробий

13:58 | 28.08.2018

rbc.ru

В Нижнем Тагиле на три года в колонии общего режима осужден 37-летний руководитель фирмы по изготовлению и установке надгробных памятников.



Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в период с марта 2015 по июль 2016 года мужчина похитил средства клиентов на общую сумму более 3 млн рублей. Пострадавшими по делу стали 127 тагильчан, а также жители Верхней и Нижней Салды.



«В августе 2016 года в органы внутренних дел обратились несколько человек с заявлениями о совершенных в отношении них мошеннических действиях. По словам потерпевших, в офисах камнеобрабатывающей фирмы они заказывали надгробные памятники, полностью или частично оплатив услуги по их изготовлению и установке. Менеджеры компании сначала переносили сроки монтажа, а потом перестали отвечать на телефонные звонки», - рассказал полковник Горелых.



Суд также обязал предпринимателя возместить ущерб пострадавшим. Приговор пока не вступил в законную силу.