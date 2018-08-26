Завтра в Екатеринбурге будет работать горячая линия по вопросам начала учебного года

13:44 | 28.08.2018

В преддверии начала учебного года завтра, 29 августа, в Екатеринбурге будет работать горячая линия по вопросам начала учебного года.



Позвонить и задать любой интересующий Вас вопрос можно с 14:30 до 18:00 по телефонам:



— вопросы школьного образования — 304-12-56 — начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Татьяна Геннадьевна Кудинова;



— вопросы дошкольного образования — 304-12-46 — главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Наталья Викторовна Матвеева;



— юридическая консультация — 304-12-41 — главный специалист отдела кадрового и правового обеспечения Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Зоя Олеговна Пучкова;



— юридическая консультация — 304-12-41 — главный специалист отдела кадрового и правового обеспечения Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Ольга Анатольевна Самсонова;



— 376 43 48 — Елена Владимировна Сайдуллина (главный специалист Управления образования Ленинского района);



— 261-63-74 — Ирина Николаевна Цуп (заместитель начальника Управления образования Октябрьского района);



— 266-62-40 — ведущий специалист Управления образования Чкаловского района Наталья Георгиевна Андреева (по дошкольному образованию);



— 210-26-65 — главный специалист Управления образования Чкаловского района Светлана Петровна Тараканова (по школьному образованию);



— 304-12-57 — заместитель начальника Управления образования Орджоникидзевского района Наталья Александровна Юрочкина;



— 304-12-58 — ведущий специалист Управления Орджоникидзевского района Юлия Валерьевна Котельникова;



— 375-64-57 — заместитель начальника Управления образования Кировского района Марина Владимировна Карова;



— 304-12-64- заместитель начальника Управления образования Верх-Исетского района Наталья Михайловна Рыбалко;



— 304-12-63 — главный специалист Управления образования Верх-Исетского района Юлия Борисовна Альканова;



— 370-51-57 — главный специалист Управления образования Железнодорожного района Светлана Николаевна Черкасова (по школьному образованию);



— 370-51-58 — главный специалист Управления образования Железнодорожного района Екатерина Васильевна Нагибина (по дошкольному образованию).