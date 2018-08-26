Уральца приговорили к 5,5 годам строгого режима за кражу денег и имущества у сожительницы

13:18 | 28.08.2018

abinform.ru

Первоуральский городской суд приговорил ранее судимого Алексея Медведева к пяти с половиной годам в колонии строгого режима за мошенничество и кражу.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый познакомился с жительницей Первоуральска 1989 года рождения, представившись ей неофициальным сотрудником органов безопасности.



Мужчина вошел в доверие к девушке, стал жить в ее квартире и под разными предлогами брать у нее деньги. Так, Медведев по своему усмотрению распорядился деньгами с продажи автомобиля, принадлежавшего сожительнице, и похитил ее ноутбук. Общая сумма ущерба составила более 900 тысяч рублей.



Отмечается, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.