Закрытие улицы Гражданской продлили до 31 октября, Военной – до 10 сентября

12:57 | 28.08.2018

novostipmr.com

В Екатеринбурге в связи с большим объемом работ продлены сроки закрытия движения на улицах Гражданской и Военной.



Участок Гражданской от Челюскинцев до дома № 11 будет закрыт для автомобилистов до 31 октября. Здесь в рамках реконструкции Макаровского моста идут работы по переносу коммуникаций.



Участок улицы Военной от пересечения с Дорожной до Патриса Лумумбы будет перекрыт до 10 сентября. Временно отменена остановка «Московская». Вместо нее работают три временные: на пересечениях улиц Зенитчиков и Палисадной, Зенитчиков и Братской, Военной и Патриса Лумумбы.