12:34 | 28.08.2018

В этом году в Екатеринбурге на 5% выросло число школьников. В сентябре за парты сядут 153 тысячи учеников, 19 500 из них – первоклассники, сообщила начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.



Принять учеников готовы 163 школы. Также продолжается реконструкция еще трех учреждений: школ № 1, 41 и 80. В этом году создано 1 950 новых мест.



Отмечается, что ко Дню знаний все школы Екатеринбурга оборудованы тревожной кнопкой, почти везде установлены проходные с электронным контролем доступа.