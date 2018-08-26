В Свердловской области осудили сотрудницу турфирмы, похитившую деньги клиентов

12:00 | 28.08.2018

pogovorim.by

Первоуральский городской суд приговорил бывшую сотрудницу местной туристической фирмы к 2 годам 8 месяцам в колонии-поселении. Ее признали виновной в мошенничестве.



Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в период с 1 февраля по 28 июня 2017 года она похитила у граждан деньги, предназначенные для оплаты путевок. От действий преступницы пострадало более 40 человек. Их общий ущерб составил порядка 3 млн рублей.



Отметим, что владельцем туристического агентства является супруг осужденной.



«В связи с тем, что подозреваемая скрылась от органов предварительного следствия, сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Первоуральска объявили ее в федеральный розыск. Задержана она была полицией в апреле 2018 года на территории города Краснодара. Обвиняемая в ходе судебного разбирательства признала свою вину и пообещала потерпевшим полностью компенсировать причиненный материальный ущерб», — отметил полковник Горелых.