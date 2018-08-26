Министр экономики Свердловской области отсудил более 3 млн рублей за полгода в СИЗО

11:45 | 28.08.2018

kommersant.ru

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик взыскал с Министерства финансов Российской Федерации более 3 млн рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности.



«Суд постановил взыскать в пользу А. Ковальчика 2 миллиона рублей в счет возмещения расходов на оказание юридических услуг и 1 миллион 190 тысяч 204 рубля 56 копеек в счет возмещения заработной платы. Постановление вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано сторонами», - сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В августе 2013 года Александру Ковальчику, тогда еще директору екатеринбургского МУП «Водоканал», было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Позже дело переквалифицировали на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В январе 2014 года Ковальчика выпустили из СИЗО, а в июле 2015 года оправдали.