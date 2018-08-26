Екатеринбург вошел в топ-3 городов России по популярности у футбольных болельщиков

11:29 | 28.08.2018

translate.ru

Екатеринбург стал третьим в рейтинге российских городов по итогам посещаемости матчей пятого тура Премьер-лиги. Матч «Урал» — «Ахмат» собрал более 18 тысяч зрителей.



По данным аналитического агентства «ТурСтат», уральскую столицу опережают только Москва и Казань. В пятерку также вошли Тула и Уфа.



Кроме того, отмечается, что после чемпионата мира по футболу в России вырос интерес к этому виду спорта. Посещаемость матчей Российской футбольной премьер-лиги по сравнению с прошлым сезоном увеличилась на 37 %.