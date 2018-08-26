Пришлось применить табельное оружие: ночью на Урале задержали пьяного лихача на ВАЗе

Ночью сотрудники отдела полиции № 29 поселка Белоярский задержали водителя ВАЗ-2114, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от инспекторов ДПС.Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подозрительное транспортное средство обнаружили около двух часов ночи в районе 57-го километра трассы Екатеринбург — Тюмень. Водитель отказался останавливаться, и началась погоня.«Он управлял транспортным средством в состоянии опьянения, допустив семь нарушений правил дорожного движения. Инспекторы ДПС, чтобы предотвратить беду, сделали два предупредительных и семь прицельных выстрелов из ПМ по колесам его машины. Только таким образом удалось охладить пыл лихача», — рассказал полковник Горелых.При погоне никто не пострадал, только машина получила механические повреждения.Задержанным оказался неработающий житель Богдановича 1992 года рождения. В отношении него составлены административные материалы по статьям: «Нарушение правил применения ремней безопасности», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим технического осмотра», «Проезд на запрещающий жест регулировщика», «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».