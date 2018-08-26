В Ачите за долгое ожидание скорой наказали главного врача больницы

10:32 | 28.08.2018

zab.ru

Главный врач Ачитской районной больницы оштрафован на 15 тысяч рублей за нарушение законодательства об охране здоровья граждан.



Ранее в прокуратуру обратилась местная жительница. Она сообщила, что время ожидания бригады скорой помощи составило более 20 минут.



«Прокуратура района в отношении главного врача Ачитской районной больницы возбудила дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка № 5 Красноуфимского судебного района оштрафовал главного врача больницы на 15 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.