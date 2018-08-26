Ночью на Волгоградской столкнулись Audi и ВАЗ

Минувшей ночью на улице Волгоградской произошло ДТП: автомобиль ВАЗ-2109 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Audi Q3.Как сообщает «СОВА», в аварии пострадала девушка, управлявшая Audi. Ее госпитализировали. Мужчина — водитель ВАЗа получил рваную рану ноги, но от госпитализации отказался.