В Екатеринбурге предпринимателя заставили освободить участок для строительства храма

В Екатеринбурге индивидуального предпринимателя обязали демонтировать кафе и торговый павильон «Цветы», расположенные на земельном участке местной религиозной организации (православный приход храма Воскресения Христова на улице 8 Марта).Предприниматель не спешил исполнять решение суда и был трижды оштрафован.«После применения мер принудительного исполнения должник за свой счет под контролем судебных приставов демонтировал указанные объекты. Однако за неудовлетворение требований исполнительного документа в добровольном порядке в установленный законом срок в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.