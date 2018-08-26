На Урале пройдет международный фестиваль инклюзивного искусства

09:29 | 28.08.2018

cablook.com

В ноябре на Среднем Урале пройдет III Международный фестиваль инклюзивного искусства «Inclusive Art: Достоинство человека в творчестве». Участие в нем примут российские и зарубежные творческие коллективы, в состав которых входят люди с инвалидностью от 14 лет.



В рамках фестиваля запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и круглые столы.



Прием заявок на участие продлится до 1 октября.