В Красноуральске пропал 17-летний подросток. Полиция и волонтеры ведут поиски

В Красноуральке ведутся поиски пропавшего 17-летнего Рамиля Фахрутдинова. 25 августа он ушел из дома — на велосипеде поехал к своему сводному брату, который осуществлял выпас домашних животных на пастбище вблизи 13-го километра автодороги Верхняя Тура — Красноуральск. Затем, по предварительным данным, молодой человек отправился домой, но пропал. Его велосипед нашли на обочине лесной дороги, с левой стороны 12-го километра автодороги Верхняя Тура — Красноуральск.«По сигналу «Сбор» на поиски подняли личный состав ОВД, задействовано 43 человека, 8 единиц автотранспорта. Проводится обход близлежащего частного сектора. К розыскным мероприятиям подключены добровольные поисковые отряды, сотрудники МЧС, созданы поисковые группы из числа волонтеров, представителей местной администрации и расположенной поблизости воинской части», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого подростка, сообщить по линии 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.Приметы Рамиля: рост около 180 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы прямые, темные, короткие, глаза светлые, нос прямой, брови дугообразные, густые.Подросток был одет в куртку серого цвета из плащевой ткани с надписью «Святогор», штаны синего цвета из плащевой ткани со светоотражающими вставками, футболку серого цвета, короткие резиновые сапоги черного цвета.По данным поискового отряда «Прорыв», страдает эпилепсией.