На выборах в гордуму Екатеринбурга избирателям выдадут зачёркнутые бюллетени

22:37 | 27.08.2018

zagony.ru

Избирательные комиссии Екатеринбурга на выборах депутатов в гордуму вычеркнут целый ряд кандидатов в депутаты вручную. После изготовления бюллетеней стартовую черту покинул целый ряд кандидатов и избирательных объединений, поэтому избирателям придётся ставить галочку в перечёркнутых бланках.



Эту ситуацию прокомментировал председатель горизбиркома Илья Захаров. При этом он отметил, что не видит в этом ничего страшного.

«Последний срок изготовления бюллетеней был до 23 августа. Если бы ждали, пока закончатся все судебные тяжбы, нарушили бы избирательное законодательство. Кого успели, убрали из списка. А теперь, конечно, черкаться придется. Посмотрим, как на это отреагируют избиратели», — пояснил Захаров.



Выборы в Екатеринбургскую городскую думу состоятся 9 сентября. Ранее статуса кандидата в депутаты лишили актрису шоу «Уральские Пельмени» Юлию Михалкову. Действующего депутата Александра Смолина, входящего в пул первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, также отстранили от участия в выборах. Кроме того, суд отменил регистрацию списка кандидатов от «Российской партии пенсионеров за справедливость». От участия в выборах отказались и все представители «Гражданской платформы».