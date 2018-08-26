В Екатеринбурге на парковке «Екатеринбург Арены» построят бизнес-центр

22:29 | 27.08.2018

Деловой Квартал

В Екатеринбурге прямо напротив «Екатеринбург Арены», где в июне прошла серия матчей ЧМ, построят бизнес-центр. Новая высотка разместится прямо на парковке.



Здание высотой в 25 этажей включит в себя офисы, гостиницу, двухэтажный торговый центр и ресторан, передаёт издание «Деловой квартал».

Паркинг строили специально для чемпионата мира по футболу. Он был рассчитан на 700 автомобилей болельщиков и организаторов. В будущем БЦ, который аккурат расположится на выделенной для автомобиле площади, одновременно будут работать 1,5 тысячи человек.



Возможно, инфраструктура района также преобразится. Застройщик обещает благоустроить территорию, добавить остановочные комплексы, подземные пешеходные переходы.