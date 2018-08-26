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22:14 | 27.08.2018

novayagazeta.ru

В Свердловской области задержали беглеца, который 17 лет находился в федеральном розыске

В посёлке Марсяты в Свердловской области полиция задержала преступника, который 17 лет разыскивался на федеральном уровне. Всё это время мужчина скитался по России и СНГ, но недавно вернулся на родину – к бывшей жене. Там его и взяли.

Своё первое и единственное преступление мужчина совершил 16 декабря 2001 года в родных Марсятах. Когда он находился в гостях у друга, между ними произошла перепалка, и мужчина напал на него с ножом. 24 декабря пострадавший скончался в больнице, а на злоумышленника завели уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть потерпевшего». После этого он подался в бега.

Уже после задержания на родине, где мужчина совершил преступление, выяснилось, что в попытке скрыться от следствия он объездил всю Россию и страны СНГ.

Первый месяц беглец скрывался в посёлке Ивдельского ГО, затем он перебрался за рубеж и некоторое время путешествовал по бывшим союзным республикам. После этого он вернулся на родину и перебрался в Удмуртию. Впоследствии беглец потерял документы и стал бомжом – восстановить паспорт мешал страх быть разоблачённым. Уралец выживал за счёт случайных заработков. Несколько лет назад он переехал в Екатеринбург. В мае этого года подозреваемый вернулся в родной посёлок. До середины августа мужчина питался за счёт чужих огородов, но затем у него ухудшилось здоровье, и он вернулся к бывшей жене. Экс-супруга вызвала скорую помощь. Вслед за медиками в посёлок приехали полицейские. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, и впоследствии он был арестован по решению суда.

Теперь беглецу грозит 15 лет тюрьмы.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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