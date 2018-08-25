Крокодил, который солнце украл: в Екатеринбурге застройщик возвел здание, которое полностью лишило света соседний дом

21:27 | 27.08.2018

metrtv.ru

Верховный суд РФ подтвердил законность судебных решений о привлечении к административной ответственности компании ООО «Новый город», которая водрузила в Екатеринбурге новостройку, лишившую солнечного света соседний дом. Но что будет с невнимательным застройщиком, неизвестно. Сносить дом — немыслимо, а уплаченный однажды штраф не вернёт пострадавшим солнца.



Этой истории уже почти год — она тянется с осени 2017-го. Тогда жители дома по улице Софьи Новгородцевой, 17 (ЖБИ) пожаловались в Роспотребнадзор на ООО «Новый город» за то, что новостройка, возведенная компанией, полностью лишила их солнечного света. Продолжительность непрерывной инсоляции (освещения) в комнате составляет лишь 28 минут. Тогда ведомство разделило негодование жильцов, и процесс начался.



Сначала дело рассмотрел Кировский районный суд, а затем и областной. Гособвинение настаивало на наказании халатного застройщика, однако он направил жалобу в Верховный суд РФ. Но и эта инстанция признала его доводы необоснованными. Поэтому теперь компанию ООО «Новый город» ждёт наказание. Однако какое — станет известно позже.