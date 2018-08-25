Позор знатокам: в Екатеринбурге появились баннеры с цитатами великих людей с вопиющими ошибками

В Екатеринбурге полным ходом идёт популяризация самых известных цитат великих людей. Так, в качестве поддержки тенденции в Литературном квартале в центре города появились баннеры с цитатами русских писателей и выдающихся личностей. Однако самое заметное в них не острота ума, а масса ошибок.Как пишет агентство URA.ru, цитаты на этих баннерах как бы описывают смысл дорожных знаков — как реально существующих, так и выдуманных. Например, железнодорожный переезд с паровозом означает «Осторожно, Анна Каренина» (роман Л.Н. Толстого), а знак с изображёнными на нём трамваем и бутылкой масла гласит: «Осторожно! Здесь была Аннушка» (роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова). Однако среди таких оригинальных идей есть и те, реализация которых была напрасной — составители перепутали цитаты и их авторство.Так, фраза «Кто виноват?» (название романа) подписана Чернышевским, хотя его роман называется «Что делать?». А «Кто виноват?» написал его современник А.И. Герцен. Надпись уже замазали, но сквозь белую краску проступают выдающие ошибку буквы. Карамзину приписали крылатое выражение о дураках и дорогах, хотя этот апокриф стал почти фольклорным — авторство приписывается многим российским деятелям.Всего в Литературном квартале появилось около 20 баннеров. Как выяснили наши коллеги, этот проект, как и его ошибки, принадлежит Объединённому музею писателей Урала. Его название: «Читай знаки». Конкретное авторство приписывается только двум людям — и. о. директора объединения Ирине Евдокимовой и учёному секретарю Марине Пальчик.Понять, зачем фотографии поэтов и писателей проштампованы дорожными знаками, сложно.«Вся наша жизнь состоит из знаков, из символов, нам подмигивают звезды, недвусмысленно с нами общаются поэты, писатели, природа нам всегда подает какие-то знаки», — объяснила Евдокимова.Ее интервью, опубликованное на YouTube, за пять дней собрало столько же просмотров. Правда, в чем глубинный смысл таких иллюстраций, в нем так и не объясняется. Однако во второй раз комментировать задумку Евдокимова отказалась.По имеющейся информации, авторы проекта сейчас находятся в отпуске и на телефонные звонки не отвечают. К проблеме фатальных ошибок на знаках халатно отнеслась и PR-менеджер объединения музеев Елена Немченко.«Я сейчас еду в аэропорт и плохо вас слышу, — сообщила она по телефону. — Я не готова давать комментарии — мы уже их все дали, давайте обойдитесь тем, что было сказано», — пояснила женщина.Теперь горожанам остаётся только догадываться, почему всё-таки в России так много, согласно афоризму, дураков и плохих дорог.