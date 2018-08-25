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17:52 | 27.08.2018

Партию «Гражданская платформа» сняли с выборов в гордуму Екатеринбурга

Сегодня Избирательная комиссия Екатеринбурга единогласно приняла решение снять с выборов в гордуму партию «Гражданская платформа». Основанием для этого стал массовый отказ кандидатов от участия в выборах. В избирком поступило 27 соответствующих заявлений – это большая часть списка партии.

Напомним, что ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга снял с выборов «Российскую партию пенсионеров за справедливость».

Выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября.

© «Вечерние Ведомости»

 


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