Партию «Гражданская платформа» сняли с выборов в гордуму Екатеринбурга

17:52 | 27.08.2018

Сегодня Избирательная комиссия Екатеринбурга единогласно приняла решение снять с выборов в гордуму партию «Гражданская платформа». Основанием для этого стал массовый отказ кандидатов от участия в выборах. В избирком поступило 27 соответствующих заявлений – это большая часть списка партии.



Напомним, что ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга снял с выборов «Российскую партию пенсионеров за справедливость».



Выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября.