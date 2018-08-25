В мультимедийном парке «Россия — моя история» представят фотовыставку о Беслане, «Норд-Осте» и Буденновске

17:30 | 27.08.2018

russlovo.today

1 сентября в екатеринбургском мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» откроется фотовыставка, посвященная освобождению заложников в школе Беслана, больнице Буденновска и в здании Театрального центра во время мюзикла «Норд-Ост» в Москве.



Электронную версию выставки распространят среди школ Свердловской области, а также разместят на официальных сайтах 94 муниципальных образований.



«На эти фотографии можно смотреть по-разному: с отвращением к крови и смерти, с болью и горечью, с ненавистью к террористам, но только не с равнодушием к чужой беде. Мы надеемся, что такие мероприятия помогут сохранить в сердцах людей память о погибших спецназовцах и тех, кого они не смогли спасти в 1995, 2002 и 2004 годах», — отметил руководитель Центра этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия терроризму Сергей Павленко.