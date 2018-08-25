В аэропорту Кольцово у китайца изъяли 210 правых босоножек

16:56 | 27.08.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Китая, совершавшего пересадку в уральской столице. Мужчина летел в Москву на выставку обуви и вез с собой крупную партию образцов - 210 правых босоножек.



Как пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления, такая партия не считается товаром для личного пользования и подлежит декларированию.



В отношении иностранного гражданина составили протокол об административном нарушении, обувь изъята.